Paulista: Botafogo defende liderança Líder, invicto e único time com 100% de aproveitamento, em dois jogos, o Botafogo joga em casa neste domingo, às 11 horas, contra a Inter, com o objetivo de disparar na liderança do Campeonato Paulista da Série A1. A partida, no Estádio Santa Cruz, será transmitida ao vivo pela ESPN Brasil. O técnico do Botafogo, Nicanor de Carvalho, entende que chegar a nove pontos, em três rodadas, pode ser decisivo para a equipe ganhar mais tempo para se firmar na competição. "Nosso problema é a falta de entrosamento", avisa. "Se somarmos pontos agora, no início, teremos fôlego para acertar o time.?? O meia Alexandre Gaúcho, ex-Flamengo, estréia no Botafogo. Na Inter (3 pontos), o técnico Leandro Campos só espera que seus jogadores mantenham a determinação mostrada nas duas primeiras partidas. "Perdemos para o União São João, mas jogamos bem??, avalia. No outro jogo das 11 horas, o Juventus, com dois empates, tenta, contra a Matonense, a primeira vitória no torneio, e conta com a vantagem de atuar no estádio da Rua Javari. O técnico Paulo Tognasini deve escalar o zagueiro Cristian no lugar de Fábio Lima, suspenso. A Matonense (3) perdeu para o Ituano (3 a 2), no meio da semana, mas o técnico Fito Neves decidiu não mudar a escalação. O União Barbarense (1) é outro time que joga em casa, às 16 horas, contra o Ituano (4), e busca a primeira vitória. O técnico Polozi promete esquema corajoso contra a equipe de Itu, que será a mesma da vitória sobre a Matonense. No ABC, o Santo André (4) recebe o Mogi Mirim (3) às 16 horas com a missão de convencer sua torcida de que pode mesmo brigar pelo título. "Vamos vencer esse jogo, de um jeito ou de outro??, garante o técnico Luiz Carlos Ferreira. O Mogi troca o eaquema 3-5-2 pelo 4-4-2. A rodada será completada pela partida entre América (4) e Portuguesa Santista (zero), em São José do Rio Preto. Série A2 - A segunda rodada terá sete jogos, com destaque para dois deles. Em Bragança Paulista, o Bragantino (3 pontos) receberá o Marília (3), que terá a estréia do experiente meia Palhinha (ex-São Paulo). Em Guarulhos, o estreante Flamengo (3) enfrentará o modesto, mas aplicado, Paraguaçuense (3). Todos os jogos começam às 16 horas. A Francana (1), que tem como destaque o volante Gérson Caçapa (ex-Palmeiras) recebe o Nacional. Outros jogos: Rio Preto x Araçatuba, Mirassol x Olímpia, São Bento x Bandeirante e São José x Sãocarlense. Série A3 - O confronto Oeste x Taubaté, em Itápolis, é a atração da rodada da Série A3, que terá oito jogos. Ambos estão com 6 pontos, ao lado do XV de Jaú, que teoricamente terá jogo mais simples: receberá o Independente. Outras partidas: Ferroviária x Osasco, Taquaritinga x Barretos, Noroeste x União de Mogi, XV de Piracicaba x Jaboticabal, Internacional x Sertãozinho e Garça x Palmeiras B.