Paulista: Botafogo defende liderança O Botafogo defende a liderança do Campeonato Paulista da Série A-1, neste domingo, às 16h00, contra o União São João, no estádio Santo Cruz, pela quinta rodada do Paulistão. Pela manhã, às 11h00, o Santo André busca a reabilitação diante da Matonense, que tenta escapar da crise após a demissão do técnico Fito Neves. Este jogo será transmitido, ao vivo, pela ESPN Brasil. O vice-líder Juventus, com oito pontos, também vai jogar a partir das 11h00, na Rua Javari, contra o União Barbarense. Outro vice-líder e invicto, o Ituano, enfrenta o Mogi Mirim na casa do adversário, que também está em crise com apenas um ponto. Em Santos, a lanterninha, a Portuguesa Santista, que ainda não somou ponto em quatro jogos, tenta somar pontos diante do forte time do Rio Branco. Botafogo x União São João - O Botafogo defende a liderança diante do União São João, neste domingo, às 16h00, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O técnico Nicanor de Carvalho mantém o time que surpreendeu o América, em Rio Preto. O União mantém os estreantes Juliano, Daniel e Nem, mas terá os desfalques de Paulo Magno e Galvão. O veterano João Paulo começa jogando. O Botafogo tem 10 pontos, enquanto o União tem seis pontos. Santo André x Matonense - O Santo André busca a reabilitação no Paulistão contra a Matonense, neste domingo, às 11h00, no ABC, no estádio Bruno José Daniel, com transmissão ao vivo, da ESPN Brasil. No time do ABC, o desfalque é o atacante Marco Aurélio, expulso na derrota para o Ituano, por 1 a 0. Em seu lugar entra Juari. O ex-corintiano Dinei continua como opção para o segundo tempo. Na Matonense, que demitiu o técnico Fito Neves, a novidade será a estréia do veterano Luis Carlos Goiano, ex-São Paulo e Grêmio. O time será dirigido, interinamente, por Marcelo Veiga, ex-lateral do Santos. Juventus x União Barbarense - Vice-líder e invicto do Paulistão, com oito pontos ganhos, o Juventus recebe o União Barbarense, neste domingo, às 11h00, no estádio "Conde Rodolfo Crespi". A vitória, de virada, sobre o Mogi Mirim deixou o técnico Paulo Tognasini satisfeito. Ele confirmou a mesma formação para vencer o Barbarense, com três pontos, que agora tem Barbosa efetivado no comando técnico. Destaque no União para o retorno do artilheiro Fabrício Carvalho que começa como titular. Mogi Mirim x Ituano - Com apenas um ponto em três jogos o Mogi Mirim só pensa em vitória sobre o forte time do Ituano, neste domingo, às 16h00, no estádio "Wilson Fernandes de Barros", em Mogi. Uma nova derrota pode significar a queda do técnico Adilson Baptista, ex-zagueiro do Cruzeiro, Grêmio e Corinthians. Situação mais tranqüila vive o Ituano, dirigido por Rui Scarpino ex-goleiro da Ferroviária. O time é vice-líder, com oito pontos e o técnico só espera que seus jogadores mantenham a mesma força mostrada na vitória sobre o Santo André, por 1 a 0. Portuguesa Santista x Rio Branco - A Portuguesa Santista vive o drama do rebaixamento. Sem jogadores e sem dinheiro, sua diretoria está tentando correr atrás do prejuízo e espera somar seus primeiros pontos contra o Rio Branco, às 16h00, no estádio Úlrico Mursa, em Santos. Este jogo marca a estréia do técnico Gilberto Costa, que substituirá a Joãozinho Rosa. O curioso é que na quarta derrota sofrida, desta vez para o União São João, em Araras, o time teve uma grande atuação. O Rio Branco, com cinco pontos, busca pontos para não ficar longe dos líderes. Paulão, ex-zagueiro do São Paulo, e Zanin, ex-lateral do Atlético-PR, serão as novidades do time de Americana.