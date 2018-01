Paulista: Botafogo defende liderança A sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A1 tem cinco jogos neste sábado. O destaque é o Botafogo, que vai até Santa Bárbara D´Oeste defender a liderança da competição. O vice-líder Juventus tem uma grande chance de se aproximar da primeira colocação, pois enfrenta a lanterna Portuguesa Santista. As duas partidas terão transmissão ao vivo pela Rede Record e ESPN Brasil, respectivamente, a partir das 11 horas. Ituano x Internacional - O invicto Ituano recebe a Internacional, às 16 horas, no estádio Novelli Junior, em Itu. Sem poder contar com os zagueiros Anderson e Emerson, contundidos, o técnico Leandro Campos teve que improvisar o volante Freitas ao lado de Ernani na equipe de Limeira. Com isso, o treinador abriu mão do esquema com três atacantes e escalou Alex no meio, em lugar de Lúcio. Além disso, o volante André Gheller, contratado junto ao Inter-RS, fará sua estréia. No Ituano, o técnico Ruy Scarpino terá todo o elenco à disposição. União São João x Mogi Mirim - As duas equipes se enfrentam neste sábado, às 16 horas, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. O técnico Play de Freitas surpreendeu e tirou o experiente atacante João Paulo da equipe titular do União. Para seu lugar, o treinador optou pela entrada do meia Juliano. Além dele, o zagueiro Félix deu lugar a Cadão, contratado junto ao Americano. No Mogi, a única dúvida do técnico Adilson Baptista está no ataque. Dênis e Ênio esperam uma chance. Rio Branco x Santo André - O Rio Branco espera parar o Santo André, que tem feito boa campanha no Paulista, no jogo deste sábado, às 16 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana. O time da casa busca se firmar na competição, enquanto o Santo André muda para vencer. O técnico Luiz Carlos Ferreira deverá optar pelo lateral Neno para substituir o contundido Nelsinho. O jogador, revelado no próprio clube, vem se destacando nos treinamentos. União Barbarense x Botafogo - Líder do Campeonato Paulista da Série A1, o Botafogo vai a Santa Bárbara D´Oeste buscar mais três pontos, neste sábado, às 11 horas. A intenção do clube de Ribeirão Preto é conquistar o título para mostrar que tem condições de participar do Torneio Rio-São Paulo. Portuguesa Santista x Juventus - A Portuguesa Santista tenta sair da lanterna do Paulista diante do vice-líder Juventus, às 11 horas, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. A Santista terá as estréias do experiente zagueiro Sorlei e do meia André Dias, contratado junto ao Santos no início da semana. O Juventus confia no seu ataque para conquistar mais uma vitória no Paulistão. O atacante Alex Alves, que estava de malas prontas para o futebol europeu, acabou ficando e já é um dos artilheiros da competição, com cinco gols marcados.