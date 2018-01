Paulista busca afirmação na Série B Depois do bom resultado diante do Joinville, quebrando um jejum de quatro jogos sem vitórias, o Paulista entra em campo nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Jaime Cintra, para enfrentar o Náutico buscando conseguir uma afirmação no Campeonato Brasileiro da Série B. Em 12º lugar, com nove pontos ganhos, o técnico Zetti sabe que uma vitória sobre os pernambucanos, que estão em quarto, com 11 pontos, pode ser fundamental para aproximar dos líderes e voltar a sonhar com uma vaga na segunda fase da competição. Para este jogo, a única mudança será a entrada do meia Canindé, que volta ao time após cumprir suspensão e não enfrentou o Joinville. Ele substitui Marco Túlio, que volta a ficar como opção no decorrer da partida. Zetti acredita que a mudança deixará o Paulista mais agressivo. "O Canindé tem característica de partir para cima da marcação. Isso pode ajudar muito durante a partida, uma vez que o Náutico jogará um pouco mais recuado", disse o treinador. Do lado do Náutico, o técnico Heriberto da Cunha não vai poder contar com o volante Pires, com conjuntivite, e o zagueiro Erlon e o volante Adilson, suspensos. Por outro lado, o goleiro Edervan, o atacante Júnior Ferrim e o meia Juliano viajaram e estão à disposição do treinador. Dos três, apenas Juliano ainda é dúvida. Contratado após vencer o Palmeiras na justiça do trabalho, o jogador ainda não está no melhor de sua forma física. Ainda nesta sexta-feira CRB e Caxias, ambos com oito pontos, se enfrentam no estádio Machadão, em Natal. O time alagoano vem em uma crescente na competição depois que contratou o técnico Estevam Soares. Em dois jogos sob o comando do novo treinador, o time conquistou uma vitória sobre o Mogi Mirim, por 3 a 1, e um empate em 1 a 1 com o Palmeiras no Parque Antártica. O técnico Ricardo Drubscky vem enfrentando alguns problemas extra-campo para escalar a equipe. O zagueiro Jairo Santos, irritado por não ter sido escalado como titular contra o União São João, iniciou um princípio de crise, contornada com a boa vitória em Araras por 2 a 1.