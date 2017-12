Paulista busca liderança na Série B Melhor time de São Paulo na Série B do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos, o Paulista vive um momento de tranqüilidade. Depois de vencer o São Raimundo-AM e assumir a vice-liderança da competição, nesta terça-feira pode virar líder isolado s e somar pontos diante do Santa Cruz-PE, no Estádio do Arruda, em Recife. Exatamente por este motivo que o técnico Vágner Mancini não considera ruim um empate, considerando a boa colocação do adversário, que até a rodada passada era líder da competição. A única alteração do time que vai a campo é a volta do zagueiro Danilo, que cumpriu suspensão na vitória de 1 a 0 sobre o São Raimundo. Com a mudança, Beto volta à condição de reserva. Asprilla, herói e autor do único gol do jogo, está confirmado. Ele fo i substituído na partida com uma suspeita de lesão na panturrilha, mas nada de grave foi constatado. O novo técnico do time após a saída de Zetti, Vágner Mancini, admite que ainda não está se sentindo à vontade no cargo. Acostumado a comandar os times por onde passou dentro do campo, ele julgou como boa sua estréia como treinador, principalmente pela vi tória. "Ainda estou um pouco tímido como treinador. Faz muito pouco tempo que parei de jogar. Mas acredito que com o passar dos jogos eu vá me sentindo mais à vontade" disse.