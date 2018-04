Paulista busca ponto em Fortaleza Pensando em se classificar o quanto antes, o Paulista tem uma dura missão neste sábado, quando enfrenta o Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, a partir das 17 horas, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Programado para garan tir a classificação nas partidas que faltam dentro de casa, um empate é considerado bom resultado para o time de Jundiaí. O Paulista está com 29 pontos, na sétima colocação e precisa de, teoricamente, mais seis ou sete pontos para assegurar a classificação entre os oito primeiros colocados. O Fortaleza, quarto colocado, com 33 pontos, pretende assegurar a vaga com uma vitór ia. A principal novidade dos paulistas será a entrada do zagueiro Rodrigo no time titular. Ele substitui a Danilo, que levou o terceiro amarelo, na vitória sobre o Londrina, por 1 a 0. Como Asprilla ainda não se recuperou de uma lesão muscular, Beto continua no time. No meio-campo, o técnico Vágner Mancini preferiu escalar Umberto em lugar de Márcio Mossoró. Assim, o meio-campo será formado com três homens de contenção: Amaral, Haroldo e Humberto. O setor de criação ficará por conta de Fábio Mello.