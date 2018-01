Paulista busca reabilitação em Manaus Tentando manter o bom desempenho fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B, onde conquistou duas de suas três vitórias, o Paulista jogará contra o São Raimundo, neste sábado, às 18 horas, no Estádio "Vivaldo Lima", em Manaus, pela décima rodada. O time de Jundiaí ocupa o décimo lugar, com 13 pontos, enquanto a equipe do Norte é o 14ª, com 12. O Paulista perdeu o último jogo em Jundiaí, por 1 a 0 para o Avaí. No time, o único desfalque é o atacante Izaías, suspenso pelo terceiro amarelo. Davi será o seu substituto. Além disso, o goleiro Buzzeto, recuperado de contusão, o lateral Julinho e os volantes Ivan Rocha e Alemão, que retornam de suspensão, entram nos lugares de Rafael, Lucas, Umberto e Alexandre Silva, respectivamente. No time do Amazonas, os zagueiro Ronaldo Marconatto, Ademir e o meia Neto, cumprem suspensão e serão substituídos por Peta, Rogério e Reginaldo. Enquanto isso, o artilheiro Garanha volta de suspensão na vaga de Trindade. O detalhe é que as três vitórias do time foram conquistadas em casa, onde também está invicto. Outros jogos - O Náutico defenderá a liderança da Série B contra o Avaí, terceiro colocado, com 16 pontos, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. O time de Pernambuco é o líder, com 18 pontos. Em Natal, o América (12) tenta voltar a vencer em casa contra o Brasiliense (15) que vém de duas goleadas em casa, diante do Santa Cruz (5 a 1) e Anapolina (3 a 0). O Londrina (12) jogará, em casa, contra Caxias (9) de olho no pelotão de elite. O time gaúcho estréia o técnico Gasperin no lugar de Ricardo Drubscky. CRB (9) e Anapolina (13) se enfrentam em Maceió, após serem goleados na rodada passada.