Paulista busca reabilitação na Série B Depois de perder de virada para o Palmeiras no último sábado, o Paulista enfrenta o Santa Cruz nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Jaime Cintra, disposto a conquistar a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B. Tanto o time de Jundiaí quanto a equipe pernambucana estão com 21 pontos e precisam vencer para se aproximar do grupo dos oito que garantem vaga para a segunda fase da competição. Para este jogo, o técnico Zetti planeja fazer duas mudanças no Paulista. O lateral-direito Luiz Paulo deve voltar ao time, em lugar de Lucas, após cumprir três jogos de suspensão. Além dele, o atacante Luís Gustavo, que também estava suspenso, retorna para jogar ao lado de Izaías. No Santa Cruz, o técnico Péricles Chamusca confirmou duas mudanças em relação ao time que venceu o rival Náutico por 2 a 0, no último domingo. Mesmo vindo de vitória, o treinador troca os dois atacantes. Roberto Santos deixa o time por ter recebido o terceiro cartão amarelo e dá lugar a Aílton. Já Dimas sai para a estréia de Marcinho, contratado junto ao América de São José do Rio Preto. Na lateral-esquerda o treinador ainda está na dúvida entre Xavier e Barbirato. Ainda nesta sexta-feira Náutico e São Raimundo jogam em Recife - os dois estão com 19 pontos. No time pernambucano a maior novidade estará no banco de reservas, com a estréia do técnico Edson Gaúcho, contratado esta semana para substituir Heriberto Cunha. No começo da semana, o técnico Aderbal Lana deixou o São Raimundo. Seu auxiliar, Paulo Galvão, vai comandar o time.