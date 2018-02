Paulista busca substituto para Canindé Sem o futebol do meia Canindé há duas rodadas, o Paulista continua à procura de seu substituto no Campeonato Brasileiro da Série B. Nos treinamentos, quem mais vem se assemelhando à função desempenhada é Lê, recém-contratado junto à Internacional, de Limeira. Assim como o atacante Diego, último reforço do time, ele busca uma chance no time titular. "Estou muito feliz aqui no Paulista. Para mim é quase um sonho estar aqui. Espero ser muito feliz e agora começo a trabalhar sério para conseguir uma vaga no time titular", disse Lê. O único desfalque certo para a partida do próximo domingo, contra o Ituano, no estádio Jaime Cintra será do lateral-esquerdo Galego, que recebeu o terceiro carão amarelo na derrota para o Avaí por 2 a 1. Em seu lugar, o técnico Vágner Mancini optou por escalar o jovem Maicon. Com a mudança, o time terá nove dos 11 titulares formados nas categorias de base do clube. Apenas o meia Fábio Mello e o atacante João Paulo não saíram das categorias de base. Com a derrota na última rodada, a primeira to time de Jundiaí em todas as dez disputadas, o Paulista caiu da quarta para a sétima colocação na tabela, ficando com 17 pontos.