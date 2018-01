Paulista busca vitória no Maracanã O Paulista, de Jundiaí, vai ter que jogar muito para continuar sonhando com o título da Copa do Brasil. Vice-campeão paulista do ano passado, o time do interior precisa de uma vitória sobre o Botafogo, nesta quarta-feira, às 20h30, no Maracanã. Em caso de empate, há várias alternativas. A igualdade por dois ou mais gols, também dá a classificação aos paulistas; o empate em 0 a 0 deixará a vaga com os cariocas e um novo empate em 1 a 1 levará a decisão para as penalidades máximas. O técnico Vágner Mancini ainda não confirmou o time. Ele possui algumas dúvidas. Na última partida, válida pelo Campeonato Paulista, os jundiaienses atuaram com um misto e conseguiram vencer o Marília, fora de casa, por 1 a 0. E foi justamente por causa da atuação de alguns reservas, que as dúvidas aumentaram na cabeça do treinador. "Acho importante preservar a união do grupo, então vou conversar com os jogadores antes de definir a escalação", justificou Mancini, num claro despiste. Na lateral direita, Fábio Vidal disputa posição com Lucas. Na defesa, Thiago Mathias e Dema brigam por uma vaga e a outra dúvida está no meio-campo. Caso opte por um esquema mais defensivo, Fábio Gomes será o titular, mas se decidir por um esquema mais ofensivo, o atacante Abraão ganhará nova oportunidade. Pelo Paulistão, o time de Jundiaí jogará, domingo, na Vila Belmiro, contra o Santos. Depois vai encerrar sua participação diante do Rio Branco, no estádio Jaime Cintra. Com 28 pontos, o Paulista sonha em garantir uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano.