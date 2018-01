Paulista caça reforços para a Série B Já prevendo a perda de alguns jogadores após a campanha campeã da Copa do Brasil, o Paulista espera confirmar nesta próxima semana pelo menos três reforços para a seqüência da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, foi anunciado o meia Gleissinho, destaque do São Bento na campanha do acesso no Campeonato Paulista da Série A-2. Segundo a diretoria, o meia Edu, do Bragantino, também está negociando e deve ser anunciado até a próxima terça-feira. Outros dois nomes estariam sendo guardados à sete chaves pela diretoria, que pretende anunciá-los juntos. "A perda de alguns jogadores é natural, mas já estamos buscando seus substitutos, até porque no ano que vem realizaremos um sonho, que é disputar a Libertadores", garantiu o presidente Eduardo Palhares. A prioridade da diretoria é buscar um substituto à altura de Márcio Mossoró, de 21 anos, que está sendo disputado por mais de dez times da Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Vágner Mancini, o goleiro Rafael e o volante Cristian, que também foram sondados por outras equipes, combinaram no discurso de preferência ao Paulista. "Ainda temos muito o que fazer aqui. Estou feliz no Paulista e tenho o objetivo de conseguir o acesso à Série A", adiantou o técnico, um dos mais homenageados na festa pelo título, na quinta-feira, no Clube Jundiaiense. Para a partida contra o Sport, no domingo, a diretoria preparou a entrega oficial das faixas do título da Copa do Brasil. Vágner Mancini, no entanto, não quer que o clima de festa contagie o time e já adiantou que utilizará força total. A única alteração em relação ao time que empatou com o Fluminense, em São Januário, será a volta de Léo ao ataque. No Brasileiro da Série B, o Paulista está com 11 pontos ganhos.