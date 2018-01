Paulista: campeão só na última rodada Depois que o Ituano desperdiçou a chance de ser campeão antecipado, ao perder para o União São João, por 1 a 0, em Itu, o título paulista da temporada 2002 será mesmo definido na última rodada, na próxima semana. Além do líder Ituano, com 37 pontos, ainda estão na briga direta pelo título o vice-líder União São João(36), além de Juventus e Rio Branco, que dividem a terceira posição com 34 pontos. No sábado, o Juventus venceu o América, por 2 a 0, na Rua Javari, com dois gols de Edson Di, se mantendo vivo. O Rio Branco venceu o Mogi Mirim, por 3 a 1, neste domingo à tarde, em Mogi, com três gols de Genilson e ainda sonha com o título embora dependa de uma série de resultados combinados. O Mogi (31), com duas derrotas consecutivas, está fora da disputa. O Santo André (31) também ficou fora da briga após a derrota, em casa, para a Internacional (29), por 2 a 1, de virada, sábado no ABC. Na briga para fugir do rebaixamento, a Portuguesa Santista, penúltima colocada com 16 pontos, leva vantagem sobre a Matonense, lanterna com 14 pontos. O último colocado será rebaixado automaticamente, enquanto o penúltimo ainda terá a chance de disputar sua permanência numa repescagem com o vice-campeão da A2. Os dois ameaçados jogaram domingo pela manhã. A Matonense decepcionou em casa, ao perder para o Botafogo, por 3 a 1. Rogério Souza marcou para o time de Matão, mas Cairo, Saulo e Alexandre Dorta anotaram para o Botafogo (27). Em Santa Bárbara, a Santista abriu 2 a 0, com gols de André Dias e Orestes, mas permitiu o empate do Barbarense (27) no segundo tempo com gols de Fabrício Carvalho e Marco Antonio. Classificação - 1) Ituano 37; 2) União São João 36; 3) Rio Branco e Juventus 34; 5) Santo André 33; 6)Mogi Mirim 31; 7) Internacional 29; 8) Botafogo e Barbarense 27; 10) América 25; 11) Santista 16; 12) Matonense 12. Confira a última e decisiva rodada: Portuguesa Santista x Santo André, América x Ituano, Botafogo x Mogi Mirim, Internacional x Juventus, Rio Branco x União Barbarense e União São João x Matonense.