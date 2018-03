Paulista cede mais ingressos ao Palmeiras A diretoria do Paulista enviou para a Mancha Verde uma carga extra com mais 1.500 ingressos para a semifinal de domingo, em Araras. Quinhetos desses bilhetes são de meia-entrada (R$ 10), mantendo o acordo entre a FPF e a organizada palmeirense. No total, o Palmeiras já recebeu cerca de 2.600 bilhetes - a carga total é de 15.881. Nos guichês do estádio Herminio Ometto, local da partida, a procura continuou intensa nesta sexta-feira. Na quinta, quase três mil ingressos foram vendidos. Por isso, o Paulista colocou à disposição outros mil bilhetes. Considerando a disposição do estádio do União São João, a torcida do Paulista ocupará um terço das arquibancadas. Os palmeirenses ficarão com os outros dois terços.