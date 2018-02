Paulista: clubes fazem as contas As duas primeiras rodadas do Torneio de Repescagem do Campeonato Paulista serviram para mostrar muito equilíbrio entre os 12 times que lutam contra a ameaça de cair para a Segunda Divisão e já apontaram um sério candidato ao rebaixamento. Segundo as contas de alguns treinadores como Roberval Davino, do América, um time se livra da ameaça de cair para a Segundona se somar de 6 a 8 pontos. "Fizemos um conta e chegamos a esse número. Mas achamos que com até cinco pontos o time também estará salvo". Abel Braga, da Ponte Preta, e Ruy Scarpino, do Ituano, calculam que com sete pontos podem se livrar do pesadelo. Ademir Fonseca, do Rio Branco, é mais prudente e planeja somar oito pontos. Na liderança da tabela e perto de se garantirem na elite paulista em 2004, estão Ponte Preta, Ituano, Marília, Mogi Mirim e União São João, com quatro pontos. Com três pontos e perto de se livrar do descenso, aparecem América, Rio Branco e Botafogo. Em uma situação um pouco mais complicada, com apenas um ponto, estão Paulista, Juventus e a tradicional Portuguesa, que ainda não venceram nessa repescagem e já começam a se preocupar. O maior candidato a cair é o time da Internacional, de Limeira, que perdeu os dois jogos que disputou, diante do União São João (1 a 0) e Botafogo (3 a 2). Tanto que aparece na lanterna da tabela. A terceira rodada será realizada toda domingo. Embora os 12 times estejam divididos em dois grupos (um enfrenta o outro em turno único), o que vale é a pontuação geral. O último colocado será rebaixado automaticamente, enquanto o penúltimo terá a chance de permanecer na elite paulista em dois confrontos com o vice-campeão da Série A2 na atual temporada. Eis a classificação geral: 1) Mogi Mirim, Marília, Ponte Preta, Ituano e União São João, 4 pontos; 6) América, Rio Branco e Botafogo, 3 pontos; 9) Portuguesa, Paulista e Juventus, 1 ponto; 12) Internacional, 0. A próxima rodada: Ituano x Botafogo Juventus x América Marília x Paulista Mogi Mirim x Rio Branco Ponte Preta x Inter de Limeira e Portuguesa x União São João.