Paulista com time misto neste domingo Preocupado com a semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Cruzeiro, mas sem descuidar da Série B, o Paulista entra em campo neste domingo para enfrentar o São Raimundo, às 16 horas, pela quinta rodada da competição nacional. Com três empates e uma vitória, o time de Jundiaí soma seis pontos. Os amazonenses, que não vencem fora de casa pela competição desde 2002, estão com quatro pontos. O técnico Vágner Mancini discursa pedindo para que o time não desvie a atenção da partida pela Série B, mas adiantou também que vai poupar cinco titulares: Lucas, Anderson, Amaral, Fábio Gomes e Léo. "Temos que saber dosar. Pretendo fazer as mudanças, mas o nível do time não deve cair. Jogamos em casa e temos que vencer", disse o treinador. Na lateral-direita, Bosco entra na vaga de Lucas. O zagueiro Anderson, suspenso para o jogo de quarta, dá vaga à Réver. O mesmo acontece com Amaral, no meio, cuja vaga será ocupada com a volta de Cristian. Receberão descanso ainda o volante Fábio Gomes e o atacante Léo. Jéferson entra no ataque. No São Raimundo, o técnico Luís Carlos Winck já sabe a estratégia para vencer a primeira partida fora de casa pela Série B. "Eles têm uma defesa alta e lenta, temos que colocar a bola no chão", adiantou. A única mudança será a entrada do volante Leandro Marangon no lugar de Ismael, suspenso.