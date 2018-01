Paulista começa com vários desfalques O espetáculo do Paulista de 2003 está a ponto de começar, sem alguns dos candidatos a estrelas. Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo iniciam a busca do título estadual desfalcados de jogadores que certamente serão titulares. Contusões, viagens, convocações e discussão em torno de contrato são os motivos principais para fazer com que, pelo menos na primeira rodada, os torcedores fiquem privados de conferir atrações de suas equipes. Sem contar que há o risco de não verem os jogos por tevê aberta, por conta da briga judicial entre Globo e SBT. O São Paulo é um dos que mais enfrentam indefinições. O técnico Oswaldo de Oliveira não terá Kaká, o destaque da companhia. O jovem meia-atacante está a serviço da seleção brasileira Sub-23, que enfrenta a Alemanha nesta sexta-feira, na decisão do terceiro lugar de torneio no Catar. Seus companheiros Júlio Santos e Júlio Baptista também fazem parte do grupo de convocados por Ricardo Gomes. Além do trio, também estão fora de ação o centroavante Reinaldo, que se recupera de contusão, e o lateral Fabiano, trazido do Atlético-PR e ainda fora de forma. O quinteto não participa do jogo de estréia, contra o Paulista, no domingo pela manhã, em Jundiaí. O Santos igualmente se ressente de atletas que contribuíram para o sucesso na campanha do Brasileiro de 2002. O centroavante William, na seleção Sub-20, e o lateral Michel, que se machucou nesta quinta-feira, ficam fora do desafio com o Santo André, sábado à tarde, no ABC. O centroavante Ricardo Oliveira, apresentado como grande reforço para a temporada, não sabe ainda se terá condições legais de vestir a camisa do campeão nacional. A discussão em torno de seu passe prossegue, nos tribunais. Por isso, de tabela, o goleador ?desfalca? também a Portuguesa, seu clube de origem e que a todo custo pretende segurá-lo por mais um ano. Acima do peso - O Corinthians começa capenga a caminhada por mais uma conquista doméstica em ano ímpar - na história recente ganhou o estadual em 95, 97, 99 e 2001. O volante Vampeta, que esticou as férias e começou a treinar sob o comando do técnico Geninho somente na terça-feira, está alguns quilos acima do peso. Fabrício, o reserva imediato, é outro que curte os ares do Oriente Médio com a seleção Sub-23 e base para o time que disputará o Pré-olímpico em janeiro de 2004. Já o atacante Deivid, artilheiro da Copa do Brasil do ano passado, não viaja para Marília, porque faz tratamento médico. Mesmo que estivesse bem, provavelmente ficaria em casa, já que discute com dirigentes aumento ou autorização para se transferir para o Cruzeiro. O Palmeiras também tem seu desfalque - que pode ser definitivo. O goleiro Marcos desembarca de Londres na manhã desta sexta-feira e pode anunciar que fechou acordo para defender o Arsenal. O campeão do mundo quer viajar só na metade do ano, mas os ingleses avisaram que têm urgência em reforçar o setor. Pior para Jair Picerni, que não tem como recorrer nem a Sérgio, sempre pronto a apagar incêndios, mas que está contundido. Diego, apontado como futuro sucessor de Marcos, é mais um dos que estão no Catar. Por isso, a saída será apelar para Fernando, que testará os nervos e o equilíbrio no jogo com o Mogi-Mirim, a partir das 17 horas de domingo, no Palestra Itália. De resto, o Palmeiras mostrará algumas das caras novas - muitas delas desconhecidas - que têm a missão de reconduzir o time à elite do futebol nacional. A primeira fase do Paulista é curta - cada equipe faz seis apresentações em suas respectivas chaves. Mas alterações, reposições e novidades poderão ser acrescidas para a etapa seguinte, a partir de 24 de fevereiro. A Federação Paulista de Futebol fechou inscrições nesta semana e prometeu reabri-las para que os elencos sejam completados. Até lá, treinadores e torcedores poderão ter idéia do que o ano de 2003 reserva para concorrentes tradicionais e que têm objetivos e cobranças distintas.