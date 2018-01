Paulista completo e motivado na Vila O técnico Vágner Mancini descartou qualquer possibilidade de colocar em campo o time reserva do Paulista para enfrentar o Santos neste domingo, às 18 horas, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. Ele adiantou que uma vaga na Copa do Brasil de 2006 é a prioridade no momento e prometeu força total, na esperança de surpreender o adversário. Mancini passou o a sexta-feira tentando descobrir o verdadeiro critério de classificação dos times paulistas para a competição nacional. Quando soube que são três beneficiados, além dos times grandes, que se classificam pelo ranking da CBF, se empolgou ainda mais pela vaga. "Como os três primeiros já estão garantidos (São Paulo, Corinthians e Santos), até o sexto entra. Então estamos com mais chances ainda", comemorou. Seu time pode garantir esta vaga até com uma rodada de antecedência caso ganhe do Santos e o São Caetano vença o Mogi Mirim. No momento, o Paulista é quinto colocado, com 28 pontos, brigando pelas vagas diretamente contra São Caetano (29), Santo André (27) e Mogi (27). A decisão do treinador de escalar o time titular ganhou força quando Mancini ficou sabendo que o Santos também terá seu time completo. "Não tinha porque eles pouparem. Só voltam a jogar daqui duas semanas", frisou. A única dúvida do time de Jundiaí é na lateral-esquerda, onde Julinho deve ser desfalque. O jogador se machucou no segundo tempo da partida contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, quando o Galo do Japi garantiu vaga na terceira fase. Fábio Vidal está de prontidão.