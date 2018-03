Paulista concentrado para ganhar em casa A derrota para a Portuguesa por 3 a 0 na última sexta-feira, além de significar três pontos a menos na tabela de classificação, quebrou uma invencibilidade de dois meses do Paulista sem derrotas jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B. A última derrota do time jundiaiense fora do estádio Jaime Cintra havia acontecido no dia 4 de maio pela segunda rodada, diante do Sport por 2 a 0. Nesse período o Paulista jogou fora de casa quatro vezes, sendo que venceu três (1 a 0 sobre São Raimundo e Joinville e 2 a 1 contra o Caxias) e empatou uma (0 a 0 contra o Gama). A derrota para a Portuguesa serviu também para que o time deixasse a zona de classificação. O time, que começou a rodada na oitava posição, amarga apenas o 11º lugar, com 16 pontos. Para conseguir a reabilitação o Paulista terá que fazer o caminho inverso. Se não perdia fora de casa há dois meses, o time está o mesmo tempo sem ganhar em seu estádio. A última vez que conseguiu os três pontos jogando ao lado de sua torcida foi na primeira rodada da competição, quando bateu o Mogi Mirim por 2 a 1. O próximo jogo da equipe é contra o Brasiliense, no próximo sábado, dia 12, no Jaime Cintra.