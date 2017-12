Paulista confia no retrospecto do rival O Paulista conta com o retrospecto para vencer o Londrina no sábado, em Jundiaí, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal, o time paranaense não vence fora de casa há 16 jogos da segunda divisão nacional, ou quase um ano. A última vitória aconteceu no dia 11 de setembro de 2002, quando derrotou o XV de Piracicaba por 2 a 1 - no último dia 12 de fevereiro, pelo Campeonato Paranaense, chegou a ganhar do Rio Branco, em Paranaguá. O técnico Zetti está confiante na performance do Paulista. "Contamos com um bom time e, se vencermos, ficaremos entre os oito primeiros", disse o treinador. O time Jundiaí atualmente ocupa a 15ª colocação, com 23 pontos, mas tem um jogo a menos que a maioria dos clubes.