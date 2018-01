Paulista confia num tropeço do River Plate A derrota de 1 a 0 para o Libertad, do Paraguai, deixou o Paulista distante da classificação para a Taça Libertadores da América. Ainda com esperanças, o técnico Vágner Mancini terá muito trabalho para preparar seus jogadores para o jogo decisivo contra o El Nacional, do Equador, na próxima quinta-feira, em Jundiaí. Vencer esse confronto, entretanto, não basta. Com cinco pontos e na lanterna do Grupo 8, o time jundiaiense precisará vencer e torcer por um empate do River Plate contra os paraguaios, no mesmo dia, na Argentina. "Sabemos que é difícil o River perder, mas temos que fazer nosso papel", comentou o treinador. Antes pensar no torneio continental, porém, o Paulista terá que se preocupar com a estréia pelo Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado à tarde, contra o Santo André, no Estádio Jaime Cintra. Já pensando na competição, a diretoria anunciou a contratação de seu primeiro reforço. Trata-se lateral-direito Marco Aurélio, ex-Santos, e que estava na Portuguesa Santista.