Paulista confiante contra Portuguesa Com o excelente retrospecto fora de casa dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, os jogadores e o técnico do Paulista, Zetti, estão muito confiantes para o jogo contra a Portuguesa, nesta sexta-feira, no Canindé. Até agora, o time de Jundiaí conquistou três de suas quatro vitórias na competição longe da torcida (1 a 0 sobre Joinville, 2 a 1 contra o Caxias e 1 a 0 no São Raimundo). Apesar da confiança, o técnico Zetti prefere ser cauteloso contra a Lusa. "Estamos com um ótimo aproveitamento fora de casa, mas temos que ter muito cuidado contra a Portuguesa. Cada jogo tem sua história e não podemos vacilar", disse o treinador. Para esse jogo, Zetti não poderá contar com lateral-direito Luís Paulo, suspenso por expulsão. O substituto deve ser definido no coletivo de quinta-feira cedo. O Paulista está na briga pelas primeiras posições. O time ocupa a oitava colocação, com 16 pontos.