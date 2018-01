Paulista contrata atacante para Série B Depois da boa vitória sobre o Mogi Mirim por 2 a 1 na estréia do Campeonato Brasileiro da Série B, o Paulista apresentou mais um reforço para a disputa da competição. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube de Jundiaí anunciou a contratação do atacante Luís Gustavo, de 26 anos. O jogador foi um dos responsáveis pelo inédito título de campeão mineiro conquistado pela Caldense no ano passado. Além do time de Poços de Caldas, Luís Gustavo passou por Villa Nova-MG, XV de Jaú, Francana e Mogi Mirim. O atacante, entretanto, não deverá jogar no próximo domingo contra o Sport, em Recife, pela segunda rodada da Série B. Luís Gustavo é o terceiro reforço do Paulista para a disputa da segunda divisão do Brasileiro. Antes dele já haviam chegado o volante Silas, do Oeste de Itápolis, e o zagueiro Ivan Rocha, que estava no União São João de Araras.