Paulista contrata atacante Rodrigo Batata A principal novidade nos treinamentos do Paulista nesta terça-feira foi o atacante Rodrigo Batata. Revelação do Malutrom-PR, de 25 anos, ele estava defendendo o Portimorense, de Portugal. Mas voltou e vai reforçar o frágil ataque do time de Jundiaí no Campeonato Brasileiro da Série B. Batata chega para ser a solução do maior problema do Paulista na competição: a falta de gols. O time tem o terceiro pior ataque com 11 gols marcados, à frente apenas do lanterna União São João e do Avaí, ambos com 10 gols. O Paulista enfrenta o Brasiliense, em casa, na próxima rodada. O time ocupa o 11º lugar, com 16 pontos, e briga para ficar entre os oito primeiros colocados. Na última rodada, o time de Jundiaí perdeu para a Portuguesa, no Canindé, por 3 a 0.