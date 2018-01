Paulista contrata jogador com HIV O Paulista de Jundiaí acertou a contratação do atacante Esídio, de 32 anos, que é portador do vírus HIV. O jogador, que não desenvolveu a Aids em seu organismo, diz que já superou o preconceito e está pronto para fazer sucesso no Campeonato Paulista. No Universitário de Lima, do Peru, clube que detém seu passe, o brasileiro chegou a marcar 37 gols em 2000, quando ganhou a Bola de Prata da Fifa. Esídio chegou nesta terça-feira a Jundiaí, para assinar contrato de empréstimo por 3 meses. Sua contratação foi um pedido do técnico Edson Valandro, que o viu jogando por meio de fitas de vídeo. "Ele é um bom finalizador", comentou o treinador. Antes de jogar no Peru, o atacante passou pelo União São João, Botafogo-SP e Uberlândia. O clube de Jundiaí também anunciou o reforço do meia Cairo, ex-Atlético-MG. Aos 26 anos, ele defendeu o Ceará no Campeonato Brasileiro da Série B em 2002. Outra contratação do clube, o atacante Camanducaia, não poderá jogar contra o São Paulo, domingo, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, na estréia do Campeonato Paulista. A sua documentação ainda não foi regularizada na FPF.