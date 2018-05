Paulista contrata lateral Baiano, ex-Palmeiras e Santos O Paulista prometeu reforços experientes para o Campeonato Estadual. Nesta terça-feira, a diretoria do clube já começou a cumprir a promessa. O time anunciou a contratação do lateral-direito Baiano, revelado no Santos e com boa passagem pelo Palmeiras, entre 2003 e 2004. Ele estava no Atlético Nacional, da Colômbia, e assinou contrato até o fim do Paulistão, em maio.