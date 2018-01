Paulista contrata mais 1 e fecha elenco O elenco do Paulista de Jundiaí já está definido para o Campeonato Paulista, porque a diretoria não pretende fazer mais contratações. O ciclo foi fechado com a chegada do atacante Léo, de 21 anos, que acaba de se desligar do Guarani. Léo teve destaque no cenário nacional em 2001, na vitória do Guarani sobre o Corinthians por 3 a 0, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Neste jogo, ele marcou um dos gols - Sinval fez os outros dois. Depois disso, Léo passou maus momentos no Guarani, foi emprestado para vários clubes e, sem sucesso, voltou para o time de Campinas no ano passado - fez 4 gols na Copa FPF. "Com a chegada do Léo já nos damos por satisfeitos. Nossa preocupação é com a estréia no Campeonato Paulista", afirmou o supervisor de futebol do Paulista, Moisés Cândido. O clube de Jundiaí já tinha contratado o zagueiro Anderson, os laterais Fábio Vidal e Julinho, o meia Ricardinho, além dos atacantes Emiliano Sioma e Marcos Dias.