Paulista contrata o meia Alexandre Dorta A diretoria do Paulista anunciou mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar da prioridade ser a chegada de um atacante, o meia Alexandre Dorta, que estava na Anapolina-GO, já se apresentou ao técnico Zetti, mas terá que esperar um tempo para estrear com a camisa do time de Jundiaí. Isso porque ele já está há algum tempo parado e não se encontra em condições físicas para jogar. A estréia do meia deve acontecer daqui a 15 dias. Nesse período ele ficará realizando treinos, visando melhorar seu condicionamento. Apesar de ainda não poder contar com o jogador, Zetti aprovou a contratação e acredita que o jogador será muito útil ao time. ?Veio em boa hora, apesar de precisar um bom tempo para recuperar o condicionamento físico. Agora só espero que ele entre no clima do grupo, que está buscando em todas partidas a vitória." Ainda sem Dorta, Zetti segue treinando o time para enfrentar o Gama, sábado, no Distrito Federal. Para esta partida, o goleiro Buzetto e o cabeça-de-área Alemão estão machucados e correm contra o tempo para se recuperar. Se não jogarem, Rafael entra no gol e Silas, Léo e Umberto brigam pela vaga no meio-campo.