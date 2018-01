Paulista contrata o meia Gláucio Os reforços que o técnico Vágner Mancini pediu continuam chegando a Jundiaí. Na tarde desta terça-feira, a diretoria do Paulista confirmou a contratação do meia Gláucio, de 29 anos. Ele estava no Internacional, onde foi pouco aproveitado no último Campeonato Brasileiro. O novo reforço foi revelado pela Portuguesa, mas em pouco tempo acabou se transferindo para o Feyernoord, da Holanda. Em 1999, Gláucio voltou para o Brasil para defender o Guarani, mas também não teve muitas oportunidades e acabou sendo devolvido. Além destes clubes, ele passou pelo Flamengo e Rayo Vallecano, da Espanha. O Paulista volta a jogar na próxima sexta-feira, contra o União São João, em Jundiaí. E Vágner Mancini poderá contar com todos os titulares que venceram o Atlético Sorocaba por 2 a 1, na última rodada do Campeonato Paulista. O time de Jundiaí está na 10ª posição, com 6 pontos ganhos.