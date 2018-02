Paulista contrata Rodrigo Fabri, demitido do São Paulo Na esperança de chegar às semifinais do Campeonato Paulista, a diretoria do Paulista anunciou nesta sexta-feira à tarde a contratação do meia-atacante Rodrigo Fabri, demitido por justa causa do São Paulo na semana passada - ele não aceitou viajar com o time C à Índia. O jogador, de 31 anos, também interessava à Ponte Preta, que não aceitou suas imposições salariais. ?Tinha outras propostas para ganhar até quatro vezes mais, porém, aceitei a oferta do Paulista por seu histórico, sua organização e por achar que posso me adaptar rapidamente ao clube?, afirmou Fabri em sua chegada. O meia-atacante teria aceitado adequar-se à política de salários imposta pela diretoria. Na Ponte Preta, ele teria exigido R$ 50 mil de luvas, além de salários de R$ 35 mil para os dois primeiros meses e de R$ 50 mil para os demais oito meses. ?O importante, agora, é ele jogar?, defendeu o advogado Fernando César, seu procurador há 11 anos. Os dirigentes do Paulista acreditam que o meia-atacante pode ser o diferencial do time para chegar às semifinais e até brigar pelo título do Campeonato Paulista. No momento, o Paulista de Jundiaí soma 21 pontos e ocupa a quarta posição. Fabri ficou conhecido pela campanha do vice-campeonato brasileiro da Portuguesa em 1996. Depois, passou pelo Flamengo, em 1998, Santos, Real Madrid e Valladolid, em 1999, Sporting, em 2000, Grêmio, em 2001, Atlético de Madri, em 2003, Atlético-MG, em 2004, e São Paulo, em 2006. Em seu currículo, Rodrigo Fabri tem as conquistas da Copa das Confederações (1997), Copa de Portugal (2001), Troféu Cidade de Madrid (2003), Troféu Ramon de Carranza (2003) e Campeonato Brasileiro (2006).