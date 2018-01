Paulista contrata três do Atlético-PR Disposto a realizar uma grande temporada em 2006, quando participará de três competições, a diretoria do Paulista confirmou, nesta sexta-feira, o empréstimo de três jovens promessas do Atlético-PR: o atacante Schumacher, de 20 anos, o volante Douglas, de 21 anos; e o meia Samir, de apenas 19 anos. Eles vão reforçar o elenco dirigido por Vágner Mancini e que disputará o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro da Série B. O acordo foi fechado pelo vice-presidente do Paulista, Luís Roberto Raimundo, o popular Pituco, que esteve na capital paranaense tratando diretamente com Mário Celso Petraglia, presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-PR. Outro jogador que pode defender o time é o meia Juliano, que tem seu atestado liberatório junto ao União São João, de Araras. A diretoria lamentou a perda do meia Ailton, ex-São Paulo, que, depois de acertar as bases salariais em Jundiaí, acabou assinando contrato com o São Bento, de Sorocaba, um dos caçulas da Série A-1 na próxima temporada.