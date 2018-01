Paulista corre para regularizar Izaías A diretoria do Paulista corre para conseguir regularizar a documentação do atacante Izaías nesta quarta-feira, para que ele possa jogar contra o Sport, sábado, em Recife, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Caso ele tenha condições, o técnico Zetti deve colocá-lo no lugar de Davi. "Vamos nos esforçar ao máximo para que o Izaías seja regularizado e possa entrar em campo. Acho que até quarta-feira essa situação já estará definida", afirmou o diretor de futebol do Jundiaí, João Carlos Figueiredo.