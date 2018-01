Paulista da A2 tem 2 jogos cancelados Enquanto a Federação Paulista aguardava uma solução para a briga entre as emissoras de televisão por causa do Paulistão, alguns clubes desorganizados tentaram inscrever jogadores para a participarem da primeira rodada neste final de semana. Dois deles não conseguiram e, pelo menos, tiveram suas estréias canceladas. O Bragantino, que teve que reeditar a parceria com o Vasco da Gama, enfrentaria o Atlético Sorocaba, domingo, às 17h00. Mas não registrou os atletas, mesmo porque alguns serão cedidos pelo time de juniores que, neste sábado, decide o terceiro lugar da Copa São Paulo contra a Internacional. A esperança é de que o "Bragalhau II" não fracasse como já aconteceu no Campeonato Brasileiro da Série B, quando o time foi rebaixado. Outro clube que vive momentos difíceis é o Grêmio Sãocarlense. O clube terceirizou seu departamento de futebol, mas pode voltar atrás ainda nos próximos dias. A indefinição impediu a inscrição dos jogadores e também forçou o adiamento da estréia que aconteceria contra o São Bento, em Sorocaba. Embora tenha concordado com o cancelamento, o departamento técnico da Federação Paulista pode até eliminar os clubes se não estiverem regulares para a segunda rodada, marcada para quinta-feira.