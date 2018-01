Paulista da A2 terá 8 jogos amanhã A sexta rodada do Campeonato Paulista será realizada nesta quinta-feira com oito partidas. O destaque fica por conta do duelo dos desesperados entre Matonense e Sãocarlense, em Matão, às 18h30, - as duas equipes estão no penúltimo e último lugares, respectivamente, do Grupo 2. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN -Brasil. Pelo Grupo 1, o líder Taquaritinga enfrentará o Mirassol, fora de casa, enquanto a Francana, vice-líder, receberá o Olímpia. Em Ribeirão Preto, o Oeste jogará contra o Comercial, em busca da primeira colocação. Bandeirante e Rio Preto se enfrentarão em Birigüi, fechando o grupo. No Grupo 2, o São Bento tentará manter a primeira colocação diante do Nacional, em São Paulo. Já o Flamengo buscará a reabilitação contra o vice-líder, o Atlético Sorocaba, em Guarulhos. Para fechar o grupo, São José, de técnico novo, o experiente Walmir Louruz, e Bragantino medirão forças, no Vale do Paraíba. Confira todos da sexta rodada: 16 horas - Flamengo x Atlético Sorocaba e Nacional x São Bento; 18h30 - Matonense x Sãocarlense, São José x Bragantino, Mirassol x Taquaritinga, Francana x Olímpia, Comercial x Oeste e Bandeirante x Rio Preto. Classificação - Grupo 1 - 1) Taquaritinga, 12 pontos; 2) Oeste e Francana, 10; 4) Rio Preto, 8; 5) Mirassol e Olímpia, 5; 7) Comercial, 4; 8) Bandeirante, 1. Grupo 2 - 1) São Bento, 10 pontos; 2) Atlético Sorocaba, 9; pontos; 3) Bragantino, 8; 4) Nacional, 6; 5) Flamengo, São José e Matonense, 5; 8) Sãocarlense, 3.