Paulista da A3 concentrado no Grupo 2 As emoções da última rodada do Campeonato Paulista da Série A3, equivalente à terceira divisão, estão concentradas dentro do Grupo 2 que vai definir os dois semifinalistas e o rebaixado. Quatro clubes brigam pelas duas vagas semifinais e três times tentam fugir do rebaixamento. No Grupo 1, Araçatuba e Sertãozinho estão classificados e o Paraguaçuense rebaixado. Todos os jogos começam às 15 horas deste domingo. Líder do Grupo 2, com 22 pontos, o Taubaté decidirá sua vaga em casa diante do já eliminado Rio Claro. Também na liderança, o Guaratinguetá só depende dele para chegar à vaga desde que vença o Osasco, na casa do adversário. O problema é que o Osasco, com 15 pontos, ainda corre um mínimo risco de ser rebaixado. Poderia ser alcançado por Ferroviária (12) e superado por Independente (14). O rebaixado para a Série A3, no caso, seria definido através do saldo de gols que no momento favorece o time de Osasco - menos quatro gols, contra menos nove do Independente e menos 12 da Ferroviária. Vice-líder, com 21 pontos, o Palmeiras B é o favorito diante da ameaçada Ferroviária, no Parque Antártica, em jogo que será transmitido pela Rede Vida de Televisão. Além de vencer, o Palmeiras precisa torcer por tropeços dos líderes. Outro vice-líder, o XV de Piracicaba também está em situação semelhante: recebe em casa o ameaçado Independente. Eis os jogos da última rodada: Grupo 1 -Sertãozinho x Noroeste Paraguaçuense x Jaboticabal, Barretos x Internacional e Araçatuba x XV de Jaú; Grupo 2 - XV de Piracicaba x Independente Taubaté x Rio Claro, Osasco x Guaratinguetá e Palmeiras B x Ferroviária. Classificação: Grupo 1 - 1) Araçatuba 26 pontos; 2) Sertãozinho 25; 3) Noroeste 20; 4) Jaboticabal 19; 5) Barretos e XV de Jaú 18; 7) Internacional 15; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Taubaté e Guaratinguetá 22 pontos; 3) XV de Piracicaba e Palmeiras B 21; 5) Rio Claro 17; 6) Osasco 15; 7)Independente 14; 8) Ferroviária 12.