Paulista da A3 já tem tabela para 2004 Para cumprir o prazo de dois meses de antecedência estabelecido pelo Estatuto do Torcedor, a Federação Paulista de Futebol divulgou, nesta sexta-feira à noite, a tabela do Campeonato Paulista da Série A3, equivalente à terceira divisão, acompanhado dos grupos e do regulamento. A competição começa dia 31 de janeiro e reúne 16 clubes e será dividido em três fases, com cada clube jogando, no mínimo, 14 jogos e no máximo 21. Os clubes foram divididos em dois grupos regionalizados e se enfrentam entre si em turno e returno, no total de 14 jogos, passando à segunda fase os quatro primeiros colocados de cada grupo. Os oitos classificados serão divididos em dois grupos, com os clubes se enfrentando dentro do próprio grupo, também em dois turnos, num total de seis jogos. Os dois primeiros colocados de cada grupo vão ascender à Série A2, portanto, quatro clubes. O título será decidido entre os primeiros colocados de cada grupo em dois jogos, com o segundo jogo sendo realizado no campo do time de melhor campanha em todas as fases. O regulamento prevê o rebaixamento para a Série B1 do time que somar menos pontos, independente de grupo, na primeira fase. Eis os dois grupos: Grupo 1 - Mirassol, Sãocarlense, Barretos, Sertãozinho, Noroeste, Internacional de Bebedouro, XV de Jaú e Jaboticabal. Grupo 2 - Osasco, XV de Piracicaba, Palmeiras B, Mauaense, Primavera, Independente, Rio Claro e Guaratinguetá. Eis como ficaram as duas primeiras rodadas: 1ª rodada 31/01/2004 - 11:00 - Palmeiras-B x Rio Claro 01/02/2004 - 11:00 - Sãocarlense x Noroeste 01/02/2004 - 11:00 - Jaboticabal x Mirassol 01/02/2004 - 11:00 - Sertãozinho x XV de Jaú 01/02/2004 - 11:00 - Barretos x Inter de Bebedouro 2ª rodada 08/02/2004 - 11:00 - Mauaense x Independente 08/02/2004 - 11:00 - Primavera x ECO 08/02/2004 - 17:00 - XV de Piracicaba x Guaratinguetá 08/02/2004 - 11:00 - ECO x XV de Piracicaba 08/02/2004 - 11:00 - Guaratinguetá x Mauaense 08/02/2004 - 11:00 - XV de Jaú X Barretos 08/02/2003 - 16:00 - Independente x Palmeiras-B 08/02/2003 - 16:00 - Rio Claro x Primavera 08/02/2004 - 10:00 - Mirassol x Sãocarlense 08/02/2004 - 10:00 - Noroeste x Sertãozinho 08/02/2004 - 11:00 - Inter de Bebedouro x Jaboticabal