Paulista da B-2 tem jogo isolado Uma partida neste sábado abre a segunda rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da Série B-2 (sexta divisão). Às 15 horas, na Grande São Paulo, o Taboão da Serra enfrenta o Ginásio Pinhalense no jogo dos derrotados na estréia do Grupo 10. Na primeira rodada, o Taboão perdeu na Baixada Santista por 1 a 0 para o São Vicente, enquanto que o Ginásio Pinhalense foi derrotado por 3 a 2, em Espírito Santo do Pinhal, para o Grêmio Catanduvense. Nesta segunda fase, os oito times classificados estão divididos em dois grupos de quatro. Os dois primeiros colocados vão ascender à Série A-3 em 2005. A rodada será completada no domingo com mais três jogos. A rodada completa é: Sábado - 15 horas - Taboão da Serra x Ginásio Pinhalense; Domingo - 10h30 - Grêmio Catanduvense x São Vicente; Votuporanga x Campinas; 15 horas - Assisense x Itararé. Classificação: Grupo 9 - 1) Itararé 3; 2) Assisense e Campinas 1; 4) Votuporanga 0. Grupo 10 - 1) Grêmio Catanduvense e São Vicente 3; 3) Ginásio Pinhalense e Taboão da Serra 0.