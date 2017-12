Paulista da B-3 tem rodada nesta 4ª O Campeonato Paulista da Série B-3 vai prosseguir, nesta quarta-feira, às 15 horas, com a disputa da 10ª rodada. Apenas esta divisão terá jogos no meio de semana, com o departamento técnico da Federação Paulista confirmando a divisão das rodadas no final de semana por causa do jogo do Brasil contra o Uruguai, pelas eliminatórias da Copa de 2002. Os jogos das Séries A-2 e A-3 serão disputados, sábado à tarde, às 15 horas, enquanto os jogos das Séries B-1,B-2 e B-2 acontecem domingo, a partir das 11 horas. O líder do Grupo 1, o Joseense (23) recebe o Paulistano (7), em São José dos Campos. O Joseense está invicto na competição e espera manter isso em mais esta rodada. Com o mesmo objetivo, o Comercial de Tietê (25), líder do Grupo 2, enfrenta o Vocem, em A ssis. Os dois são os únicos times invictos na competição. O vice-líder do Grupo 1, Águas de Lindóia (19) nesta rodada enfrenta a Ponte Preta-Sumaré (15). O Corinthians-B (20) que tem o melhor ataque da competição, com 31 gols marcados pega o Montenegro, fora de casa, buscando mais uma vitória. Confira os jogos: Águas de Lindóia x Ponte Preta-Sumaré; Ginásio Pinhalense x Grêmio Barueri; Guaçuano x Osan; União Iracemapolense x Elosport; Itararé x Pirassunguense; Jacareí x União do Vale; Joseense x Paulistano; Montenegro x Corinthians-B; Prudentino x Gazeta; Serra Negra x Paulista de Caieiras; União Suzano x Amparo; Tanabi x Andradina e Vocem x Comercial de Tietê. Classificação: Grupo 1: 1) Joseense 23, 2) Águas de Lindóia - 19; 3) Guaçuano - 18; 4) Paulista de Caieiras - 17; 5) União do Vale - 16; 6) Ponte Preta-Sumaré e Osan - 15; 8) Amparo - 14; 9) Jacareí - 13; 10 ) Grêmio Barueri - 11; 11) Ginásio Pinhalense - 8; 12) Paulistano e Serra Negra - 7; 14) União Suzano - 0. Grupo 2 - 1) Comercial de Tietê - 25; 2) Corinthians -B - 20; 3) Pirassununguense - 19; 4) Montenegro e Elosport - 17; 6) Vocem -14; 7) Prudentino e Itararé - 13; 9) Tanabi - 12; 10) União Iracemepolense - 11; 11) Andradina - 7; 12) Gazeta - 6; 13) Catanduvense - 3; 14)Ranchariense -10.