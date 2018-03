Paulista da B1 começa no final de semana O início da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B1 - 4ª Divisão - foi confirmada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para este final de semana, com a participação de oito times. A grande surpresa ficou para a inclusão do Velo Clube. O time de Rio Claro substituirá o Santa Ritense, que perdeu a vaga por não ter um estádio com capacidade mínima de sete mil lugares. Assim, o Velo se junta a Linense, Batatais, Ecus, Capivariano, Primavera, Mauaense e Tupã. A partir de agora, os times se enfrentam em turno e returno, garantindo acesso à Série A3 de 2004 os dois melhores classificados - campeão e vice. Confira a primeira rodada: sábado - 10 horas - Mauaense x Capivariano; domingo - 15 horas, Primavera x Linense; Ecus x Tupã; Batatais x Velo Clube. SÉRIE B-2: O Campeonato Paulista da Série B2 - Quinta Divisão - não terá rodada neste final de semana, já que existe uma pendência jurídica na FPF. A tabela só será divulgada após a solução deste caso. O Campo Limpo, que já havia garantido classificação no Grupo 2, teria colocado em campo um jogador irregular. Assim, fica a espera do julgamento, que será realizado na segunda-feira.