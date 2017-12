Paulista da B1 define 4º classificado A última rodada do Campeonato Paulista da Série B1 - quarta divisão - define neste final de semana, o quarto classificado e os confrontos da segunda fase. Guaratinguetá com 58 pontos, Rio Claro 55 e Linense 54, já estão classificados. Lemense com 52, Palestra e Tupã com 49, ainda brigam pela última vaga. Na outra ponta da tabela, Guarulhos e XV de Caraguatatuba estão rebaixados para Série B2, em 2003. Confira os jogos deste sábado à tarde, a partir das 15 horas: Guapira x Monte Azul; Lemense x Linense; Palestra x Guaratinguetá; Tupã e Mauaense; Velo Clube x Santa Ritense e XV de Caraguá x Rio Claro e Batatais x Primavera. Pelo Campeonato Paulista da Série B2 - quinta divisão - os quatro classificados estão confirmados. Corinthians com 62 pontos, ECUS 61, Ponte Sumaré 53 e Capivariano 50, já garantiram uma vaga na segunda fase, mas ainda não definiram as posições e os futuros confrontos. Todas as partidas da última rodada começam às 15 horas de sábado. Confira os jogos: Capivariano x Corinthians-B; ECUS x Ponte Preta-B; Guarujá x Paulista; Jalesense x Joseense; Lençoense x Elosport; Penapolense x Guaçuano e Radium x Pirassununguense.