Paulista dá o troco na Ponte e contrata Thiago Matias O Paulista deu o troco na Ponte Preta, que havia contratado o veterano zagueiro Anderson no final do ano passado. Nesta terça-feira, o clube de Jundiaí apresentou como reforço para o Campeonato Paulista o também zagueiro Thiago Matias, que estava no time campineiro até dezembro. O jogador chega ao Estádio Jaime Cintra por empréstimo do Palmeiras e fica até dezembro de 2007. Matias, inclusive, já treinou com o preparador físico André Zaros e seguirá fazendo trabalhos físicos durante os próximos dias. O zagueiro não escondeu sua satisfação pela mudança. ?Estou muito feliz por voltar e me arrependo de ter saído. Fiz mal em sair. Bati muito a cabeça em outros lugares, mas Deus escreve certo e agora estou de volta. Estou muito feliz." O Paulista estréia no Estadual dia 18 de janeiro contra o Palmeiras, fora de casa.