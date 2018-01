Paulista da Segundona com jogos nesta sexta Dois jogos abrem as rodadas dos Campeonatos Paulista das Série B1 e B2 nesta sexta-feira. Pela B1, quarta divisão, Linense e Lemense se enfrentam pela primeira rodada do returno da competição. A vida do time de Leme será bem complicada às 20h30 desta sexta. Com apenas oito pontos e na quinta posição do Grupo 1, enfrenta os donos da casa embalados pela boa campanha na temporada, onde ocupam a liderança, com 15 pontos e ainda não perderam este ano. Pela Série B2, quinta divisão, haverá apenas um jogo, às 20 horas, em Mogi Guaçu. Lanterna do Grupo 1, com apenas dois pontos ganhos em seis jogos, o Guaçuano recebe o Pirassununguense, que está em quinto, com nove pontos. Pelo regulamento, apenas os quatro primeiros garantem vaga na segunda fase.