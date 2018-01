Paulista da Série A2 tem 1 jogo amanhã A segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2 começa neste sábado, às 20h45, com o jogo da reabilitação entre Matonense e Taubaté. O confronto, válido pelo grupo 2, será realizado no Estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão, e terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil. As duas equipes perderam na estréia. A Matonense caiu diante do Nacional, por 2 a 0, em São Paulo, enquanto o Taubaté, mesmo jogando no Vale do Paraíba, foi superado pela Internacional de Limeira, por 2 a 1. Os 16 participantes estão divididos em dois grupos de oito cada. Passam à segunda fase os quatro primeiros colocados de cada chave. Confira os confrontos de domingo: 16 horas - São José x Nacional, Internacional x Flamengo, Bragantino x São Bento, Botafogo x Araçatuba, Olímpia x Rio Preto e Taquaritinga x Francana.