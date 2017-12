Paulista da Série A2 tem rodada amanhã Derrotados na primeira rodada da fase final do Campeonato Paulista da Série A2, Taubaté e Flamengo têm suas torcidas como principais aliados na segunda rodada. Nesta quarta-feira, os dois têm a vantagem de atuar em casa contra Taquaritinga e Inter, respectivamente. Os dois jogos decisivos serão mostrados ao vivo pela televisão. O Flamengo é o primeiro a entrar em campo. Às 15 horas, enfrenta a Internacional, no estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. Apesar do horário do jogo e da transmissão pela Rede Vida de Televisão, a diretoria do clube crê na presença da torcida, formada basicamente por aposentados. Na primeira rodada, o Flamengo perdeu para o Taquaritinga, por 2 a 1, na casa do adversário. A Internacional estreou nesta fase em Limeira, vencendo o Taubaté por 1 a 0. Para a partida desta quarta-feira, os times devem repetir as escalações dos jogos da primeira rodada. O técnico Pintado, da Internacional, faz mistério quanto a escalação e diz que pode surpreender, mas é pouco provável que isto aconteça. O treinador José Galli Neto, do Flamengo, não gostou da atuação do time contra o Taquaritinga, mas mesmo assim preferiu manter os 11 titulares em campo, pois acredita no entrosamento na busca pela vitória. O meia Giuliano, que já não enfrentou o Taquaritinga, segue fora do time, contundido. Às 20 horas, o Taubaté conta com um ótimo retrospecto em casa para derrotar o Taquaritinga - a partida terá transmissão da ESPN Brasil. Nas dez partidas que disputou no estádio Joaquim de Moraes Filho, o Joaquinzão, o time do Vale Paraibano venceu sete, empatou duas e perdeu apenas uma vez. A única derrota ocorreu na estréia do campeonato, contra a Internacional. Para o confronto com o Taquaritinga, o técnico Toninho Moura poderá fazer uma alteração forçada. O ala-esquerdo Fabiano sentiu uma contusão na coxa durante os treinamentos e ainda depende de uma nova avaliação médica para saber se terá condições de jogo. Caso ele seja vetado, o meia Paulinho será deslocado para o setor e Sandro Fonseca entrará no meio. Pelo lado do Taquaritinga, o técnico Paulo Cézar Catanoce também fará mudanças. Paulinho foi vetado pelo departamento médico e será substituído por Vieira, que retorna de suspensão. Na defesa, o treinador terá a volta de Juninho, que entra no lugar de Reginaldo. No ataque, o titular Douglas cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e será substituído por Luisinho. A fase final da Série A2 definirá qual clube integrará a primeira divisão do futebol paulista em 2005. Os quatro finalistas jogam entre si em turno e returno e apenas o campeão garante o acesso.