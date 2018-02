Paulista da Série A3 tem WO em Jaú Desta vez os jogadores da Paraguaçuense prometeram e cumpriram. Sem receber salários e sem condições mínimas de trabalho eles se negaram a viajar para Jaú, nesta tarde, onde o time enfrentaria o XV de Novembro pela penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A3 - terceira divisão. O time já estava rebaixado para a Série B1, mais além de perder por W0 - 1 a 0 no placar - o clube pode ser punido pelo Tribunal de Justiça da Federação Paulista. O XV de Jaú, que já esta livre do rebaixamento, agora soma 18 pontos no Grupo 1, onde a Paraguaçuense continua com zero. Pelo mesmo grupo, em Bauru, Noroeste (20) e Barretos (18) empataram, por 1 a 1, dando adeus às chances de classificação. Araçatuba e Sertãozinho são os semifinalistas deste grupo. A rodada será completada quinta-feira com o clássico do Vale do Paraíba entre Guaratinguetá e Taubaté pelo Grupo 2, às 20 horas, com transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. Outros cinco jogos serão realizados ainda nesta noite de quarta-feira.