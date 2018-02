Paulista da Série B decide seu campeão O campeão paulista da Série B (equivalente à quarta divisão) será conhecido neste sábado à tarde, quando se enfrentam São Carlos e Osvaldo Cruz, no Estádio Municipal Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP), na região central do Estado. Por ter melhor campanha, o time da casa joga pelo empate. A final começa às 17 horas e terá a transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. A expectativa na cidade é boa e mais de cinco mil pessoas devem empurrar o São Carlos para a vitória. O time foi formado pelo empresário Julinho Bianchini para suprir a falência do antigo Grêmio Sãocarlense. Bem organizado, o São Carlos é responsável pela melhor média de público na competição, com cerca de 3.200 torcedores por jogo. Por outro lado, o Osvaldo Cruz não esperava nem chegar à final, nem garantir o acesso para a Série A3 em 2006 - o que conseguiu juntamente com São Bernardo e Santacruzense. "Estamos no lucro e vamos jogar como um franco-atirador", diz o técnico João Martins.