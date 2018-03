Paulista da Série B1 com quatro jogos Quatro jogos movimentam a sétima rodada do Campeonato Paulista da Série B1 às 15 horas neste sábado. Os dois líderes do Grupo 2 entram em campo para manter a invencibilidade na competição. O Primavera, de Indaiatuba (16 pontos) vai à Grande São Paulo enfrentar o Guarulhos, penúltimo colocado (4). Já o Ecus (16), de Suzano, viaja até Capivari onde joga contra o Capivariano (8), que está em quarto. Ainda pela Grupo 1, o lanterna XV Caraguá (1), que não vence uma partida oficial há 21 meses, tem mais um desafio pela frente. Mesmo jogando em casa, tentará parar o Palestra (8), terceiro colocado. Fechando a rodada do sábado, o Mauaense (7), quinto colocado, recebe o União Mogi (6), sexto, e que vem dando sinais de melhora depois de vencer o Capivariano na última rodada e quebrar um tabu de 13 meses sem vitórias. No domingo, mais quatro jogos, todos válidos pelo Grupo 1 - 15:00 - Batatais x Santa Ritense; Velo Clube x Lemense; Fernandópolis x Tupã; Monte Azul x Linense.