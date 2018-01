Paulista da Série B1 começa nesta 6ª O Campeonato Paulista da Série B1, equivalente à quarta divisão, começa nesta sexta-feira, com duas partidas às 20h30. Em Tupã, o Tupã recebe o Batatais e em Leme, o Lemense inicia a batalha contra o Linense. No campeonato deste ano, os 16 clubes participantes foram divididos em dois grupos regionalizados de oito e irão jogar entre si em turno e returno. Para a segunda fase classificam-se os quatro melhores de cada grupo, que irão formar um octogonal, de onde sairá o campeão e o vice-campeão, que irão conquistar o acesso à Série A3 de 2004. O pior clube de cada grupo na primeira fase será automaticamente rebaixado à Série B-2 do próximo ano. No domingo, todos os outros times entram em campo. Às 10 horas, a Rede Vida de Televisão mostra o confronto entre Primavera e Capivariano, que acontece em Indaiatuba. O Capivariano está embalado para o campeonato após sagrar-se vice-campeão da B2 no ano passado. Os demais jogos acontecem às 15 horas. O campeão da Série B2 no ano passado, o Ecus, joga em Suzano diante do Mauaense. O XV de Caraguá foi o último colocado da Série B1 do ano passado, mas permanece no campeonato devido à desistência de alguns clube. No domingo enfrenta justamente o penúltimo colocado do ano passado, o Guarulhos, que também deveria ter caído para a B2, mas também foi favorecido. O União Mogi, último colocado da A3 no ano passado, tenta apagar a campanha na partida contra o Palestra. Santa Ritense x Velo Clube e Fernandópolis x Monte Azul completam a rodada. Grupo 1 - Batatais, Fernandópolis, Lemense, Linense, Monte Azul, Santa Ritense, Tupã e Velo Clube. Grupo 2 - Capivariano, Ecus, Guarulhos, Mauaense, Palestra, Primavera, União Mogi e XV de Caraguá.