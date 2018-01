Paulista de Jundiaí apresenta 3 reforços O Paulista apresentou, nesta segunda-feira à tarde, mais três reforços para a temporada 2006, em que irá participar da Copa Libertadores da América. Um deles é o zagueiro Nivaldo, de 25 anos, que pertence ao Coritiba, mas estava emprestado ao Fortaleza. Outros dois foram emprestados pelo Atlético-PR: o lateral-esquerdo Beto, de 20 anos, que estava no Ipatinga-MG, e o atacante Samir, de 18 anos. Havia a expectativa pela presença no Estádio Jaime Cintra do atacante Schumacher, também do Atlético-PR, mas ele ganhará mais uns dias de descanso após realizar uma cirurgia no nariz. Os novos reforços já se juntam aos outros contratados do clube de Jundiaí: o zagueiro Douglas, do Atlético-PR, o atacante Jean Carlos, do Fortaleza, e o atacante Wesley Brasília. A diretoria ainda briga para prorrogar o empréstimo do meia Juliano, do União São João, mas ele pode acabar no São Caetano. Na quinta-feira, o técnico Vágner Mancini comandará um novo jogo-treino, desta vez diante do Mogi Mirim, em local e horário a serem confirmados.