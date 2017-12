Paulista de saltos só para mulheres Único torneio do circuito brasileiro de hipismo disputado apenas entre mulheres, o Paulista Feminino de Saltos será realizado de amanhã a domingo, no Clube Hípico de Santo Amaro (Rua Visconde de Taunay, 508). Nesta sexta, as provas começam às 9 horas, sábado e domingo, a partir das 8 horas, sempre com entrada franca. As provas, para todos os níveis e categorias, serão de 1,00m a 1,30m de altura. Cerca de 250 amazonas participarão dos três dias de competições, com destaque para a atual vice-campeã paulista e brasileira de Seniores, Karina Goldmann Lemos Torres; Tereza Tourinho, Flávia Mendonça, Andréa Guzzo Muniz, Camila Messias, entre outras.