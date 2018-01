Paulista defende invencibilidade Com o respeitável retrospecto de 42 partidas - ou sete meses- sem perder em casa, o Paulista de Jundiaí estréia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 20h30, diante do Juventude, de Caxias do Sul. Jogando no estádio Jaime Cintra, o time de Jundiaí não pode perder por dois ou mais gols de diferença para não amargar uma desclassificação. Mas a confiança é muito grande e ninguém pensa em perder logo na estréia, muito menos ser eliminado tão cedo. A vaga para a participação inédita na competição só foi possível depois do vice-título paulista de 2004. "Lutamos muito para chegar aqui, então vamos brigar por outra vitória", prometeu o lateral Lucas, um dos remanescentes do elenco do ano passado, vice-campeão paulista. A última derrota em casa aconteceu diante do Ituano, por 2 a 1, dia 4 de julho, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Para manter a boa fase em jogos diante de sua torcida, o técnico Vágner Mancini deve levar a campo a mesma equipe que derrotou a Ponte Preta por 2 a 1 pela última rodada do Campeonato Paulista. O volante Amaral, que nesta partida recebeu o terceiro cartã o amarelo, está suspenso para o próximo jogo, contra o Corinthians. Quem também ganhou definitivamente a condição de titular, mesmo sem estar jogando em sua posição de origem, é Julinho. Como lateral-esquerdo ele foi muito bem em Jundiaí e acabou contratado pelo Corinthians, onde teve uma passagem apagada. Elogiado pelo técnico, ele permanecesse na vaga de Fábio Gomes no meio campo.